《經濟通通訊社２６日專訊》香港興業（００４８０）及南豐集團發展的九肚山麗坪路洋房
及低密度住宅項目「尚珩」於今天以招標形式再售出１伙標準分層單位。該單位為３座６樓Ｃ單
位，實用面積１６０２呎，屬４房間隔，成交價為３９２９﹒９萬元，呎價２﹒４５萬元。
目前「尚珩」分層單位共４７伙中，以招標形式共售出３１伙，現已售出單位之總成交金額
逾１６﹒２５億元。（ｋｙ）
26/09/2018 18:49
【本港樓市】香港興業「尚珩」標售一分層戶，成交價３９３０萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》香港興業（００４８０）及南豐集團發展的九肚山麗坪路洋房
及低密度住宅項目「尚珩」於今天以招標形式再售出１伙標準分層單位。該單位為３座６樓Ｃ單
位，實用面積１６０２呎，屬４房間隔，成交價為３９２９﹒９萬元，呎價２﹒４５萬元。
目前「尚珩」分層單位共４７伙中，以招標形式共售出３１伙，現已售出單位之總成交金額
逾１６﹒２５億元。（ｋｙ）
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