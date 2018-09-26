《經濟通通訊社２６日專訊》電訊首科（０３９９７）預期，截至今年９月底止六個月淨溢
利大幅下降，主要由於無法控制及不能預知的維修工作減少，與去年同期相比，收入減少約
３０％。另外，有約２７００萬元人民幣定期存款的匯兌虧損 。（ｊｏ）
26/09/2018 18:36
【企業盈警】電訊首科（３９９７）料中期收入減少３０％
《經濟通通訊社２６日專訊》電訊首科（０３９９７）預期，截至今年９月底止六個月淨溢
利大幅下降，主要由於無法控制及不能預知的維修工作減少，與去年同期相比，收入減少約
３０％。另外，有約２７００萬元人民幣定期存款的匯兌虧損 。（ｊｏ）
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