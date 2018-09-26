【香港政情】蓬佩奧：關注港府禁止香港民族黨運作

《經濟通通訊社２６日專訊》美國關注港府禁止香港民族黨運作一事。美國國務卿蓬佩奧發

聲明指，與香港有共同價值觀，包括言論、集會及結社自由，必須有力維護。

美國駐港澳總領事館發言人早前表示，港府的做法與一直擁護的言論和結社自由不一致；英

國與歐盟亦表示關注事件。

外交部發言人耿爽昨日（２５日）斥有國家「說三道四」，促停止干涉香港事務和中國內政

，又指港府的決定是依法作出，是維護國家安全和香港法治的應有之舉。（ｃｗ）（ｚｚ）

