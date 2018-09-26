【新居屋】定價７折變５２折，新一期居屋今重啟申請

《經濟通通訊社２６日專訊》新一期居屋重啟申請，因「娥六招」的關係，居屋定價定價與

市價脫勾，由市價７折降至大約５２折。樂富居屋中心今日再開始派發申請表，有約３０名市民

於中心未開門前已到場。

新一期居屋的３個屋苑包括長沙灣的凱樂苑、啟德的啟朗苑和東涌的裕泰苑，共有４４３１

個單位，其中最便宜的單位位於東涌，售價約１１８萬元；最貴則位於長沙灣，售價約４６８萬

元。

今期居屋早前已收到破紀錄的１５﹒２萬份申請表，而今輪申請者可於下月３日至１６日期

間遞交申請表，預計１１月進行攪珠。（ｃｗ）

