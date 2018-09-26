《經濟通通訊社２６日專訊》盛傳代表建制派出選立法會九龍西補選的陳凱欣終表示「積極
考慮參選」，同區的經民聯區議員梁文廣或無緣出戰。經文聯主席盧偉國被問到有關問題時表示
，經民聯支持其黨成員在不同平台為市民服務，暫不評論某些表示會積極參選的人士，又指會尊
重建制派協調的人選。
早前民主派的劉小麗已正式宣佈參選，並開始收集市民的提名。（ｃｗ）
26/09/2018 16:05
【九西補選】經民聯梁文廣或無緣出戰，盧偉國：可在不同平台服務
《經濟通通訊社２６日專訊》盛傳代表建制派出選立法會九龍西補選的陳凱欣終表示「積極
考慮參選」，同區的經民聯區議員梁文廣或無緣出戰。經文聯主席盧偉國被問到有關問題時表示
，經民聯支持其黨成員在不同平台為市民服務，暫不評論某些表示會積極參選的人士，又指會尊
重建制派協調的人選。
早前民主派的劉小麗已正式宣佈參選，並開始收集市民的提名。（ｃｗ）
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