【九西補選】經民聯梁文廣或無緣出戰，盧偉國：可在不同平台服務

《經濟通通訊社２６日專訊》盛傳代表建制派出選立法會九龍西補選的陳凱欣終表示「積極

考慮參選」，同區的經民聯區議員梁文廣或無緣出戰。經文聯主席盧偉國被問到有關問題時表示

，經民聯支持其黨成員在不同平台為市民服務，暫不評論某些表示會積極參選的人士，又指會尊

重建制派協調的人選。

早前民主派的劉小麗已正式宣佈參選，並開始收集市民的提名。（ｃｗ）

