《經濟通通訊社２６日專訊》政府將於下月１０日公布新一份《施政報告》，港大民研於本
月１８日至２０日以電話訪問約千名市民，在無提示及只選一項情況下，９５％受訪者認為特首
需要處理房屋問題，為歷來新高。
認為特首需要處理房屋問題的平均量值則為４﹒８，即接近「好需要處理」，亦屬５個項目
之中最高；其後按平均量值排名依次為醫療政策、教育、經濟發展及政制發展。（ｆｗ）
26/09/2018 17:35
【施政前瞻】港大民調：最多巿民認為施政報告重點應放在房屋問題
《經濟通通訊社２６日專訊》政府將於下月１０日公布新一份《施政報告》，港大民研於本
月１８日至２０日以電話訪問約千名市民，在無提示及只選一項情況下，９５％受訪者認為特首
需要處理房屋問題，為歷來新高。
認為特首需要處理房屋問題的平均量值則為４﹒８，即接近「好需要處理」，亦屬５個項目
之中最高；其後按平均量值排名依次為醫療政策、教育、經濟發展及政制發展。（ｆｗ）
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