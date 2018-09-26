【施政前瞻】港大民調：最多巿民認為施政報告重點應放在房屋問題

《經濟通通訊社２６日專訊》政府將於下月１０日公布新一份《施政報告》，港大民研於本

月１８日至２０日以電話訪問約千名市民，在無提示及只選一項情況下，９５％受訪者認為特首

需要處理房屋問題，為歷來新高。

認為特首需要處理房屋問題的平均量值則為４﹒８，即接近「好需要處理」，亦屬５個項目

之中最高；其後按平均量值排名依次為醫療政策、教育、經濟發展及政制發展。（ｆｗ）

