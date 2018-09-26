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26/09/2018 16:46

【貿易開戰】習近平：單邊貿易保護主義逼著中國自力更生，非壞事

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《人民日報》報道，正在黑龍江齊齊哈爾考察的中共中央總
書記習近平今日（２６日）上午先後走訪了中車齊車集團有限公司及中國一重集團。習近平表示
國際上，先進技術、關鍵技術愈來愈難以獲得。單邊主義、貿易保護主義上升，逼著中國走自力
更生的道路，但這不是壞事，中國最終還是要靠自己。
　　習近平又指，裝備製造業是國之重器，是實體經濟的重要組成部分，要把握優勢，做強做優
做大。國家現時正在推進高質量發展，建設「一帶一路」正是裝備製造業大有可為之機，要繼續
練好「內功」，繼續改革創新，確保永立不敗之地、永遠掌握主動權。
　　習近平在一重集團走訪軋電製造廠車間、水壓鍛造車間，察看企業生產情況。期間，習近平
稱，中國是有近１４億人口、９６０萬平方公里土地的大國，糧食要靠自己，實體經濟要靠自己
，製造業要靠自己。行百里路半九十，我們實現「兩個一百年」目標，沒任何時期比現在更接近
，也沒有任何時期遇到現在這麼多的挑戰和困難。
　　習近平又在中車齊車集團走進鐵路貨車試驗研究中心，觀看了正在進行的鐵路貨車疲勞與振
動試驗。據介紹，這個試驗平台完全自主創新，整體技術水平世界領先，鐵路貨車在平台上試驗
２０天，就能取得在線路上運行２０多年的各種數據。（ａｃ）

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