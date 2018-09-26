【貿易開戰】海鷗住工：產品列入美國加稅清單，深遠影響出口業務

《經濟通通訊社２６日專訊》廣州海鷗住宅工業股份（深：００２０８４）午間公告指，主

要出口美國的水龍頭組件被列入美國對２０００億美元中國產品加徵關稅的清單中。若中美貿易

摩擦不能在短期內停歇，將對公司出口美國的業務產生深遠影響。具體影響暫時無法預估。

美國是海鷗住工最大的出口市場。２０１７年、２０１８年上半年，對美國出口銷售收入佔

了總銷售收入超過３５％。（ａｃ）

