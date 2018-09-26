【貿易開戰】王毅：中美對話不可能在威脅和壓力下進行

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部部長王毅在紐約會見中美貿易全國委員會負責人，

就中美關係、中美經貿合作等問題深入交換了意見。王毅表示，中美是最大的發展中國家和發達

國家。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，兩國關係能否健康穩定發展，不僅對

兩國和兩國人民至關重要，對維護世界和平穩定與發展也不可或缺。中美即將迎來建交四十周年

。中國先賢孔子說，「四十而不惑」。對於中美關係來說，過去４０年雙方得到的最重要經驗就

是，合作才能雙贏，對抗勢必雙輸。愈是在遇到問題、受到干擾的時候，雙方就愈要堅定不移地

沿著合作的方向往前邁進。

王毅稱，近一段時間美國對華政策中的消極面明顯抬頭，一些勢力在經貿、安全等領域頻繁

對中國進行無端指責，人為制造對立情緒，毒化兩國關係氛圍。這種做法既不符合事實，也極不

負責任，如果任其發展，將使中美關係４０年來取得的成果毀於一旦，這顯然對中美兩國不利，

對全世界也不利。中方始終主張，中美之間的任何問題，都完全可以通過平等、坦誠的對話找到

解決辦法。

王毅指出，中國仍然是發展中國家，我們需要根據自身國情自主有序地推進改革進程。中國

無意尋求貿易順差，也願意通過協商解決貿易不平衡問題，但對話應當建立在平等和誠信的基礎

上，不可能在威脅和壓力下進行。美方在新一輪對話前夕啟動更大規模的單邊征稅行動，只能說

明沒有解決問題的誠意。（ｅｗ）

