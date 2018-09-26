【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升５２點子，報６﹒８７１８

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５７１，至８月２４日以來

最低，較上個交易日貶１３１點子，連跌兩個交易日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５２點子，報６﹒８７１８，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７７０，離岸人民幣（ＣＮＨ）則在６﹒８６水平上落。（ｋｌ）

