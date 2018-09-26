《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯儲局加息在即，市場氣氛略為謹慎，而中美貿易戰繼續
推高購匯情勢，人民幣匯率偏軟。
在岸人民幣（ＣＮＹ）今早高開５２點子，報６﹒８７１８，其後一度重上６﹒８６水平，
最高見６﹒８６９４，午後反覆回落，最低見過６﹒８７８４，收盤報６﹒８７４０，升３０點
子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後回，早段曾經升至６﹒８６６３，目前在６﹒８７
徘徊。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８５７１，至８月２４日以來最低，較上個交易日貶
１３１點子，連跌兩個交易日。（ｋｌ）
26/09/2018 16:47
【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升３０點子，報６﹒８７４０
《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯儲局加息在即，市場氣氛略為謹慎，而中美貿易戰繼續
推高購匯情勢，人民幣匯率偏軟。
在岸人民幣（ＣＮＹ）今早高開５２點子，報６﹒８７１８，其後一度重上６﹒８６水平，
最高見６﹒８６９４，午後反覆回落，最低見過６﹒８７８４，收盤報６﹒８７４０，升３０點
子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後回，早段曾經升至６﹒８６６３，目前在６﹒８７
徘徊。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８５７１，至８月２４日以來最低，較上個交易日貶
１３１點子，連跌兩個交易日。（ｋｌ）
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