【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升３０點子，報６﹒８７４０

《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯儲局加息在即，市場氣氛略為謹慎，而中美貿易戰繼續

推高購匯情勢，人民幣匯率偏軟。

在岸人民幣（ＣＮＹ）今早高開５２點子，報６﹒８７１８，其後一度重上６﹒８６水平，

最高見６﹒８６９４，午後反覆回落，最低見過６﹒８７８４，收盤報６﹒８７４０，升３０點

子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後回，早段曾經升至６﹒８６６３，目前在６﹒８７

徘徊。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８５７１，至８月２４日以來最低，較上個交易日貶

１３１點子，連跌兩個交易日。（ｋｌ）

