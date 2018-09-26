【人行收水】人行指銀行流動性總量較高停逆回購，淨回籠４００億

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量

處於較高水平，可吸收逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。

公開市場今日有４００億元人民幣７天期逆回購到期，即今日淨回籠４００億元人民幣．連

續四個交易日實現淨回籠。

民生銀行認為，考慮到９月是財政支出大月，積極財政政策導向亦要求加快財政支出，加上

本周地方債發行將較前幾星期稍有緩和，預計９月財政存款跌幅將會較大，有助平滑流動性狀態

，整體資金面平穩跨季應無大礙。（ｋｌ）

