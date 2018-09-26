《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。
公開市場今日有４００億元人民幣７天期逆回購到期，即今日淨回籠４００億元人民幣．連
續四個交易日實現淨回籠。
民生銀行認為，考慮到９月是財政支出大月，積極財政政策導向亦要求加快財政支出，加上
本周地方債發行將較前幾星期稍有緩和，預計９月財政存款跌幅將會較大，有助平滑流動性狀態
，整體資金面平穩跨季應無大礙。（ｋｌ）
26/09/2018 09:28
【人行收水】人行指銀行流動性總量較高停逆回購，淨回籠４００億
《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。
公開市場今日有４００億元人民幣７天期逆回購到期，即今日淨回籠４００億元人民幣．連
續四個交易日實現淨回籠。
民生銀行認為，考慮到９月是財政支出大月，積極財政政策導向亦要求加快財政支出，加上
本周地方債發行將較前幾星期稍有緩和，預計９月財政存款跌幅將會較大，有助平滑流動性狀態
，整體資金面平穩跨季應無大礙。（ｋｌ）
|國際動態26/09/2018
IG兩創辦人辭職 拖累fb股價挫
|專訪24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：林鄭過去樓市施政無效果 料續著墨於增供應
|香港政情24/09/2018
【高鐵開通】採訪手記：摸黑上路的一天 鐵路迷也輸給傳媒
|FOCUS24/09/2018
【FOCUS】珊珊再臨至暗時刻 英鎊難有運行？
|興證快訊24/09/2018
加息在即
|香港政情24/09/2018
【高鐵通車】實測：53分鐘到廣州南 至市中心需轉乘近句鐘地鐵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰