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26/09/2018 09:28

【人行收水】人行指銀行流動性總量較高停逆回購，淨回籠４００億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。
　　公開市場今日有４００億元人民幣７天期逆回購到期，即今日淨回籠４００億元人民幣．連
續四個交易日實現淨回籠。
　　民生銀行認為，考慮到９月是財政支出大月，積極財政政策導向亦要求加快財政支出，加上
本周地方債發行將較前幾星期稍有緩和，預計９月財政存款跌幅將會較大，有助平滑流動性狀態
，整體資金面平穩跨季應無大礙。（ｋｌ）

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