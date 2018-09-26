【愛恨脫歐之冥冥注定】司法邊境貿易權皆受縛，歐債危機成導火索

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》１９５１年１２月，一代名相邱吉爾

（Ｗｉｎｓｔｏｎ Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ）於唐寧街會見西德總理阿丹拿（Ａｄｅｎａｕｅｒ）

時稱：「大英帝國將常在歐洲左右（Ｇｒｅａｔ Ｂｒｉｔａｉｎ ｗｉｌｌ ａｌｗａｙｓ

ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｅｕｒｏｐｅ’ｓ ｓｉｄｅ）」；阿丹拿回應：「首相，你讓我失望了，

英國就是歐洲的一部分（Ｅｎｇｌａｎｄ ｉｓ ａ ｐａｒｔ ｏｆ Ｅｕｒｏｐｅ）。」

歷史總是吊詭，６５年後的６月２３日，脫歐派於英國脫歐公投險勝，令這個心理上、地理

上獨立於歐洲大陸的島國決定奔向徹底自由，並由此開啟長逾兩年的「分手」談判。

曾經三度努力方才獲准加入歐盟的英國為何選擇離去而非留低？除了歐盟森嚴的「家規」、

令人頭痛的東歐移民、與德法的「老大」之爭……或許還有冥冥中海上王國樂意冒險的ＤＮＡ使

然。



＊１５０萬東歐移民湧入惹英人不滿＊



跟德國與歐洲９國領土唇齒相依不同，英國與歐洲大陸最近亦隔著３４公里寬的英倫海峽，

關係若即若離似早已命中注定。早在２０１６年震驚全球的「６．２３」脫歐公投前，英國就曾

於１９７５年６月就「是否繼續留歐」公投。儘管當時６７﹒２％的民眾選擇「留歐」，但民間

疑歐的思潮從未消失。

根據歐盟定位，其不單是經濟聯盟亦是政治聯盟，這正是１９９３年由原本「歐洲經濟共同

體（ＥＣＣ）」改名為「歐盟（ＥＵ）」的原因。基於此，英國不單約６０％的法例由歐盟委員

會制訂並須遵從歐盟司法裁決，有違英國憲法「議會至上」（Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙ

Ｓｕｐｒｅｍａｃｙ）原則；亦不能隨意與其他國家磋商貿易協定，而須由布魯塞爾代表歐盟成

員國作商討，被疑歐派轟為「喪權辱國」。

此外，以勞務、人員自由流通為基本準則的歐盟，明確歐盟公民均享有在任何一個成員國居

住和生活的權利，令英國失去邊境管制和移民自主權。自２００４年８個東歐國家先後加入歐盟

，已有約１５０萬東歐籍移民進入英國。大量移民不單搶奪當地人飯碗，更推高罪案率，英國監

獄內的外籍囚犯多達萬人。



＊會費驚嚇：２０２０每周燒４億鎊＊



而真正觸發疑歐勢力急速膨脹的導火索當屬２００９年歐債危機。由於希臘、愛爾蘭、西班

牙等歐盟小國紛遭下調評級，英國不單須參加歐盟為歐元「背書」的紓困計劃，規模達２５００

億英鎊（約２﹒９８萬億港元），更須承擔更多歐盟開支。

據英國財政部數據，２０１３年、２０１４年、２０１５年，英國分別交了１１３億、

１８８億、１７８億英鎊給歐盟。據脫歐派預計，英國每星期為歐盟成員身份至少花費３﹒５億

英鎊，且將於２０２０年增加為每星期４億英鎊。

隨著移民、邊境、貿易、會費等問題長期發酵，主張英國退出歐盟的獨立黨（ＵＫＩＰ）異

軍突起，並對意圖在２０１５年大選中競逐連任的保守黨首相卡梅倫構成威脅。

為了增加勝算，早前在蘇格蘭獨立公投中僥倖勝出的卡梅倫決定再賭一鋪，於２０１３年１

月２３日的英歐關係演說中承諾，如果保守黨贏得２０１５年大選，將最遲在２０１７年年底

前就英歐關係舉行公投。如同「所有命運贈送的禮物，早已在暗中標好了價格」，身為英國最年

輕首相的他的「好運」從那刻起已埋下了句點。



＊卡梅倫豪賭，校友撐脫歐逆轉形勢＊



２０１５年５月，保守黨爆冷贏得３３１席成為大贏家，卡梅倫成功連任，並組建２３年來

保守黨首個多數黨政府。此後卡梅倫全力為留歐造勢，民調顯示留歐陣營一度領先脫歐陣營１０

個百分點。

不過，政治一日都太長；就在２０１６年２月２１日，卡梅倫在牛津大學和伊頓公學的校友

、時任倫敦市長的約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）正式表態支持「脫歐」，稱「英國留

在歐盟會導致『民主被侵蝕』」，這位超人氣政客的改旗易幟，令形勢出現逆轉。更有甚者，就

在公投前的兩晚，約翰遜參加英國廣播公司的電視辯論時揚言，６月２３日將成為英國的「獨立

日」。

２０１６年６月２３日的公投結果顯示，近３３５８萬英國民眾以５１﹒９％：４８﹒１％

決定脫歐，坊間形容，結果體現了卡梅倫「罕見且致命的錯判」。獨立黨黨魁法拉吉

（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）更在慶祝會上歡呼，「懷疑歐洲的精靈已經從瓶中釋出，現在已

回不去了。」

次日，卡梅倫宣布辭職，並由有「戴卓爾夫人第二」之稱的內政大臣文翠珊接任首相。儘管

一直低調地支持留歐，但文翠珊表示必須尊重選民意願，「不可試圖留在歐盟、重新加入或舉行

第二次公投」，並最終於２０１７年１月１７日公布脫歐路線圖，宣布於當年３月正式啟動脫歐

程序。

這個被稱為「不只是部分脫歐，而是徹頭徹尾地脫歐」的雄心勃勃計劃，埋下英國與歐盟至

今的漫漫角力伏筆。

