【愛恨脫歐之冥冥注定】邱吉爾歐洲夢　ＶＳ　戴卓爾３個「Ｎｏ」

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》英國公投決定脫歐，坊間不時有聲音問：倘若邱吉爾

在世，他是否會投票支持「留歐」？皆因其在二戰結束後的１９４６年９月１９日，於瑞士蘇黎

世大學以《歐洲的悲劇（Ｔｒａｇｅｄｙ ｏｆ Ｅｕｒｏｐｅ）》為題演講稱，「我們必須創

建一個類似歐洲合眾國（Ｗｅ ｍｕｓｔ ｂｕｉｌｄ ａ ｋｉｎｄ ｏｆ Ｕｎｉｔｅｄ

Ｓｔａｔｅｓ ｏｆ Ｅｕｒｏｐｅ）」，只有這樣，千千萬萬辛辛苦苦勞作的人們才能夠重新

獲得純樸的快樂和希望。

不過，亦有史學家指，邱吉爾從未將英國包括在歐洲合眾國之中，因在其１９４８年１０月

保守黨年會提出的著名的「三環外交（Ｔｈｒｅｅ Ｃｉｒｃｌｅｓ）」論中，明確指出「英聯

邦和英帝國及其所包括的一切」、「俄國、加拿大及其他英聯邦自治領」、美國在其中起著如此

重要作用的英語世界」應三環並存，而英國是在這三環中的每一環都佔有重要地位的唯一國家。

邱吉爾對歐洲大陸的若拒還迎，令英國最終拒絕加入歐洲共同體、歐盟的始祖－－由法國、

西德、荷蘭、比利時、意大利、盧森堡１９５２年發起的歐洲煤鋼共同體。



＊戴高樂兩阻英國加入ＥＥＣ＊



１９５７年，上述六國再簽訂《羅馬條約》成立歐洲經濟共同體（ＥＥＣ），成為成員國之

間自由貿易、自由旅行的開端。當時，保守黨出身的英國首相麥克米倫

（Ｈａｒｏｌｄ Ｍａｃｍｉｌｌａｎ）眼見西歐經濟騰飛，不惜親自前往巴黎游說法國總統戴

高樂（Ｃｈａｒｌｅｓ ＤｅＧａｕｌｌｅ）力爭加入ＥＥＣ，但遭擔心法國影響力不保的戴高

樂一口拒絕。戴高樂警告其他五國，若接納英國，ＥＥＣ將面臨解體。

１９６９年，戴高樂下台後，英國再次申請入歐，終獲接替戴高樂的蓬皮杜

（Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｐｏｍｐｉｄｏｕ）放行。１９７２年１月，英國首相希斯在布魯塞爾簽約

，英國於１９７３年１月１日成為ＥＥＣ成員。

幾經艱辛入歐，但面對７０年代經濟持續不景，通脹失業率雙高，執政的工黨和反對黨保守

黨皆就留歐脫歐意見分歧。１９７５年６月５日，英國就是否脫離ＥＥＣ舉行公投，以６７﹒２

％決定留在ＥＥＣ。



＊集權式歐共體如「噩夢」？＊



看似平息的爭議卻因一個女人改變。１９７５年，戴卓爾夫人在保守黨黨魁選舉中擊敗希思

，成為反對黨領袖，並於１９７９年大選中當選英國首相，此後於１９８３年、１９８７年兩度

連任。

進入８０年代，保守黨內閣的疑歐聲音漸佔上風，戴卓爾夫人直言，集權式的歐洲共同體對

英國意味著「噩夢」，抱怨英國對ＥＥＣ的貢獻大於收穫，並對日益由德國主導的政經加速一體

化目標日益抵觸。１９９０年１０月３０日，她在英國議會下院辯論中指摘歐洲委員會主席德洛

爾（Ｊ﹒Ｄｅｌｏｒｓ），稱「對，委員會想增加它的權力；對，這個委員會並非經選舉產生，

我不希望增加委員會的權力去對抗本下議院」，甚至直接以３個「Ｎｏ」反對歐洲一體化呼聲。

兩日後，保守黨內閣支持歐洲一體化的外相賀維（Ｊｅｆｆｅｒｙ Ｈｏｗｅ）宣布辭職，

此隨即引發保守黨逼宮，並最終令戴卓爾夫人揮淚告別唐寧街。

