【施政前瞻】麥萃才：政府需在公營房屋供應追數，續重建置業階梯

《經濟通通訊社記者余萃雯２６日報道》香港樓市近日被連番唱淡，中信里昂就更發布名為

「１５年來最強逆風」（Ｔｈｅ ｗｏｒｓｔ ｈｅａｄｗｉｎｄ ｉｎ １５ ｙｅａｒｓ）

的研究報告，指過去影響樓價調整的因素皆為其最差的狀態，反映香港樓市的發展惡化。

私人住宅市場風險增加，香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才相信，在樓市調整下，行

政長官林鄭月娥將會在新一份施政報告中將重點放於公營房屋「追數」上，並會公布更多「港人

首置上車盤」的細節，以繼續貫徹其重建置業階梯的倡議。



＊公屋供應平均輪候時間５﹒１年，建屋量未達長策目標＊



公屋供應嚴重不足，現時公屋輪候冊有逾２７萬宗申請等上樓，首次獲編配公屋的輪候時間

平均為５﹒１年，創２０００年以來新高，與「三年上樓」目標距離越來越遠。

惟從房委會建屋量看來，要追上目標似乎更是難上加難，數據顯示由２０１８╱１９年度起

未來五年的公屋房屋興建量分別為２﹒７１４萬、１﹒８２萬、１﹒８７萬、１﹒９２萬及１﹒

４８萬個，即未來五年建屋量皆不達長遠房屋策略所提出２０１８－１９至２０２７－２８年度

的每年２﹒８萬供應目標。

麥萃才在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，從林鄭月娥所公布的首份施政報告及６月所推

出的「娥六招」看來，政府施政更著重於公營房屋策略，私人房屋政策則著墨較少，因此他估計

１０月的施政報告中仍會專注於公營房屋供應，以滿足未來本港公營房屋建屋目標。



＊麥萃才：樓價下行時政府「減辣」會給予「托市」錯誤信息＊



樓市熾熱氣氛不再，近日各間大行看淡本港樓市，中信里昂預告未來１２個月樓市會下行空

間達１５％，多間大行亦紛紛下調本港樓市預測，花旗及大摩分別預計下半年樓價將跌約５％及

７％，而美銀美林則估計明年至２０２０年樓價減一至兩成。麥萃才認為，在樓市不明朗因素下

，樓價放緩或下行趨勢都是政府所樂見，「政府毋須再做更多野」。

麥萃才又解釋，若政府現時再「加辣」會增加市場的不明朗因素，相反，「減辣」則會給市

場政府欲「托市」的錯誤信息，「如果宜家更改（政策），比左個信息，政府托市，個市唔會跌

既，咁更加弊啦！」。





＊麥萃才：樓市政策應在樓價穩定時才調整＊



對於年初曾提出提倡，政府應該根據樓價及市民負擔能力對承造九成按揭的限制作調整，令

未能存到首期但有能力供款的人士可以「上車」，惟麥萃才認為，現時已不是適當時候放寬政策

，「如果無實力的買家因應放寬入市，佢未必可以承受資產價格下跌的風險，呢個不理想」。他

並認為，待樓價調整至穩定水平，政府才推出新樓市政策才較為適合。

