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26/09/2018 10:31

【施政前瞻】麥萃才：政府需在公營房屋供應追數，續重建置業階梯

　　《經濟通通訊社記者余萃雯２６日報道》香港樓市近日被連番唱淡，中信里昂就更發布名為
「１５年來最強逆風」（Ｔｈｅ　ｗｏｒｓｔ　ｈｅａｄｗｉｎｄ　ｉｎ　１５　ｙｅａｒｓ）
的研究報告，指過去影響樓價調整的因素皆為其最差的狀態，反映香港樓市的發展惡化。
　　私人住宅市場風險增加，香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才相信，在樓市調整下，行
政長官林鄭月娥將會在新一份施政報告中將重點放於公營房屋「追數」上，並會公布更多「港人
首置上車盤」的細節，以繼續貫徹其重建置業階梯的倡議。
　
＊公屋供應平均輪候時間５﹒１年，建屋量未達長策目標＊
　
　　公屋供應嚴重不足，現時公屋輪候冊有逾２７萬宗申請等上樓，首次獲編配公屋的輪候時間
平均為５﹒１年，創２０００年以來新高，與「三年上樓」目標距離越來越遠。
　　惟從房委會建屋量看來，要追上目標似乎更是難上加難，數據顯示由２０１８╱１９年度起
未來五年的公屋房屋興建量分別為２﹒７１４萬、１﹒８２萬、１﹒８７萬、１﹒９２萬及１﹒
４８萬個，即未來五年建屋量皆不達長遠房屋策略所提出２０１８－１９至２０２７－２８年度
的每年２﹒８萬供應目標。
　　麥萃才在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，從林鄭月娥所公布的首份施政報告及６月所推
出的「娥六招」看來，政府施政更著重於公營房屋策略，私人房屋政策則著墨較少，因此他估計
１０月的施政報告中仍會專注於公營房屋供應，以滿足未來本港公營房屋建屋目標。
　
＊麥萃才：樓價下行時政府「減辣」會給予「托市」錯誤信息＊
　
　　樓市熾熱氣氛不再，近日各間大行看淡本港樓市，中信里昂預告未來１２個月樓市會下行空
間達１５％，多間大行亦紛紛下調本港樓市預測，花旗及大摩分別預計下半年樓價將跌約５％及
７％，而美銀美林則估計明年至２０２０年樓價減一至兩成。麥萃才認為，在樓市不明朗因素下
，樓價放緩或下行趨勢都是政府所樂見，「政府毋須再做更多野」。
　　麥萃才又解釋，若政府現時再「加辣」會增加市場的不明朗因素，相反，「減辣」則會給市
場政府欲「托市」的錯誤信息，「如果宜家更改（政策），比左個信息，政府托市，個市唔會跌
既，咁更加弊啦！」。
　
　
＊麥萃才：樓市政策應在樓價穩定時才調整＊
　
　　對於年初曾提出提倡，政府應該根據樓價及市民負擔能力對承造九成按揭的限制作調整，令
未能存到首期但有能力供款的人士可以「上車」，惟麥萃才認為，現時已不是適當時候放寬政策
，「如果無實力的買家因應放寬入市，佢未必可以承受資產價格下跌的風險，呢個不理想」。他
並認為，待樓價調整至穩定水平，政府才推出新樓市政策才較為適合。

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