《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產表示，市場成交單位為鰂漁涌逸樺園１座高層Ｆ室，
實用面積８２１平方呎，建築面積１０３４平方呎，３房套間隔及士多房，坐享高層山景。
業主８月時叫價２１５０萬元，最終減３３２萬元以１８１８萬元將單位易手，折合平均實
用呎價２２１４４元。由於業主擔心加息後市況轉差，即使成交價較銀行估價２０７６萬元低，
業主亦願意將單位沽出。
原業主於２０１０年以９４０萬元買入單位，持貨８年，帳面獲利８７８萬元，單位升值
９３％。（ｃｙ）
26/09/2018 16:11
【本港樓市】港島東逸樺園劈價３３２萬元沽，成交價低於銀行估價
《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產表示，市場成交單位為鰂漁涌逸樺園１座高層Ｆ室，
實用面積８２１平方呎，建築面積１０３４平方呎，３房套間隔及士多房，坐享高層山景。
業主８月時叫價２１５０萬元，最終減３３２萬元以１８１８萬元將單位易手，折合平均實
用呎價２２１４４元。由於業主擔心加息後市況轉差，即使成交價較銀行估價２０７６萬元低，
業主亦願意將單位沽出。
原業主於２０１０年以９４０萬元買入單位，持貨８年，帳面獲利８７８萬元，單位升值
９３％。（ｃｙ）
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