【本港樓市】港島東逸樺園劈價３３２萬元沽，成交價低於銀行估價

《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產表示，市場成交單位為鰂漁涌逸樺園１座高層Ｆ室，

實用面積８２１平方呎，建築面積１０３４平方呎，３房套間隔及士多房，坐享高層山景。

業主８月時叫價２１５０萬元，最終減３３２萬元以１８１８萬元將單位易手，折合平均實

用呎價２２１４４元。由於業主擔心加息後市況轉差，即使成交價較銀行估價２０７６萬元低，

業主亦願意將單位沽出。

原業主於２０１０年以９４０萬元買入單位，持貨８年，帳面獲利８７８萬元，單位升值

９３％。（ｃｙ）

