《經濟通通訊社２６日專訊》星凱（０１１６６）宣布，預料截至６月３０日止年度虧損按
年有所增加，主要受累商譽減值虧損和聯營公司之權益減值虧損。預期公司於明天（２７日）公
布業績。（ｈｍ）
26/09/2018 08:09
【企業盈警】星凱（１１６６）料年度虧損增，受累商譽減值虧損
《經濟通通訊社２６日專訊》星凱（０１１６６）宣布，預料截至６月３０日止年度虧損按
年有所增加，主要受累商譽減值虧損和聯營公司之權益減值虧損。預期公司於明天（２７日）公
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