【美國加息】鮑威爾：憂慮全球保護主議崛起會對美國不利

《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，美國各地聯儲接洽的企業皆表達對貿

易爭端憂慮加重，雖然目前貿易嚼的影響仍相對較小，但憂慮長期貿易爭端將如何發展、對經濟

會產生多大的影響。

他表示，如果各國皆採取關稅措施，一個更具保護主義的世界對美國以至全球經濟都是不利

的。（ｍｎ）

