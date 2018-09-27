《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，美國各地聯儲接洽的企業皆表達對貿
易爭端憂慮加重，雖然目前貿易嚼的影響仍相對較小，但憂慮長期貿易爭端將如何發展、對經濟
會產生多大的影響。
他表示，如果各國皆採取關稅措施，一個更具保護主義的世界對美國以至全球經濟都是不利
的。（ｍｎ）
27/09/2018 08:27
【美國加息】鮑威爾：憂慮全球保護主議崛起會對美國不利
《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，美國各地聯儲接洽的企業皆表達對貿
易爭端憂慮加重，雖然目前貿易嚼的影響仍相對較小，但憂慮長期貿易爭端將如何發展、對經濟
會產生多大的影響。
他表示，如果各國皆採取關稅措施，一個更具保護主義的世界對美國以至全球經濟都是不利
的。（ｍｎ）
|國際動態27/09/2018
印度配合美 擬11月停進口伊朗石油
|剖析天下26/09/2018
【愛恨脫歐之冥冥注定】司法邊境貿易權皆受縛 歐債危機成導火索
|香港政情26/09/2018
【施政前瞻】麥萃才：政府需在公營房屋供應追數 續重建置業階梯
|國際動態26/09/2018
IG兩創辦人辭職 拖累fb股價挫
|香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：樓市面對數座冰山，是適當時機考慮減辣
|香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：林鄭過去樓市施政無效果 料續著墨於增供應
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰