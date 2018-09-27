【朝鮮局勢】蓬佩奧：特朗普與金正恩或於１０月後舉行下一次峰會

《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩

的下一次會而可能在１０月，或更有可能是在１０月之後。

蓬佩奧指，將很快前往平壤磋商下次峰會的細節，目前地點及日期尚未確定。（ｍｎ）

