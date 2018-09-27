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27/09/2018 09:53

【脫歐之後】特朗普文翠珊會面，討論達成脫歐後英美自貿協議

　　《經濟通通訊社２７日專訊》英國首相文翠珊辦公室稱，文翠珊與美國總統特朗普討論在英
國脫歐後達成貿易協議的事宜。文翠珊政府長期以來一直宣稱，可獨立於歐盟自由地達成此類協
議，是脫歐經濟層面主要的好處。
　　文翠珊辦公室在聲明中稱，文翠珊與特朗普一致認為英國脫歐提供絕佳機會，可達成一直令
人期待的英美自貿協議。不過，白宮並未提及這項貿易協議，只是表示雙方討論各種各樣的全球
挑戰。（ｍｎ）

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