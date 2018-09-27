《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士報道，歐盟已經開始研究若發生英國無協
議脫歐，在沒有英國配合的情況之下可能需要採取哪些緊急措施。
在布魯塞爾舉行的一次閉門會談中，各國大使開始討若在英國於明年３月２９日退出歐盟之
前談判破裂，歐盟可能採取的單邊措施以延續一些重要的服務，如藥品貿易及航班往來。
（ｍｎ）
27/09/2018 14:56
【脫歐之後】據報歐盟討論單邊措施以應對英國無協議脫歐
《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士報道，歐盟已經開始研究若發生英國無協
議脫歐，在沒有英國配合的情況之下可能需要採取哪些緊急措施。
在布魯塞爾舉行的一次閉門會談中，各國大使開始討若在英國於明年３月２９日退出歐盟之
前談判破裂，歐盟可能採取的單邊措施以延續一些重要的服務，如藥品貿易及航班往來。
（ｍｎ）
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