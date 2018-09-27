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即市新聞

27/09/2018 10:18

【上海專電】滬中秋新樓成交面積按年降三成，為近５年最低

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２７日上海專電》今年中秋小長假上海樓市成交延續疲軟格局。
上海中原研究院數據顯示，中秋假期新建商品住宅成交僅３﹒４萬平方米，同比降３４﹒６％，
是近５年以來交易最少的一次。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦表示，逢節市場成交走弱是意料中事情，加上今年整體環境
都處於清淡格局中，交投走弱意料之中。雖然新盤整體去化率能維持在８０％以上，但疲態逐步
顯現。總體來看市場出現明顯預期轉變，買家認為後市房價還有調整空間，房企也放棄相對高企
的心態。從這些信號預判，金九行情寡淡背後是１０月房企出貨壓力明顯增加。
　　在一手新房方面，一些剛需項目認籌去化率不理想，因此出現買房送寶馬等優惠舉措，可能
對房企推盤信心產生一定影響，因此近期供應始終無法進一步突破。
　　二手房方面，中秋假期日均來客量只有１至２組，比平時雙休日要少兩成以上。上門客以了
解市場行情為主，意向客戶較少，帶看難度也有所增加。隨著議價空間逐步打開，買家出手意願
反而降低。
　　二手房市場議價空間進一步增加，普遍向７％至１０％靠攏。郊區房源普遍逾５％的議價空
間。而中心區域總價千萬以上的掛牌房源，基本要打９折才有吸引客戶看房的可能，如果要達成
成交，則必須進一步降價。預計隨著新房不斷入市對二手房市場產生虹吸效應，在二手房成交持
續縮量背後，價格還將進一步下滑。

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