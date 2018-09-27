《經濟通通訊社記者林雯婕２７日上海專電》富時羅素ＣＥＯ麥思平今日在記者會上表示，
富時羅素已將中國國債納入富時世界國債指數的市場觀察名單之中。
他指出，明年３月將審核是否將中國國債納入其指數，首先會納入中國國債，之後再會考慮
其他中國債券。
27/09/2018 16:32
【Ａ股入富】富時羅素已將中國國債納入世界國債指數的觀察名單
《經濟通通訊社記者林雯婕２７日上海專電》富時羅素ＣＥＯ麥思平今日在記者會上表示，
富時羅素已將中國國債納入富時世界國債指數的市場觀察名單之中。
他指出，明年３月將審核是否將中國國債納入其指數，首先會納入中國國債，之後再會考慮
其他中國債券。
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