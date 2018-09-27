【美國加息】陳德霖：會因應市場利率變化而修訂壓力測試要求

《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局再度加息四分一厘，金管局總裁陳德霖今早會見傳

媒時表示，壓力測試是屬於信貸風險管理措施，當局會因應市場利率變化，而對壓力測試的要求

進行修訂，但目前仍然言之尚早。

他相信，本港利率由極低水平逐步正常化，但相信有利資產市場及經濟健康發展。

他又提到，現時宏觀環境為本港帶來不確定性，例如樓市是否會顯著調整、中美貿易糾紛會

否持續，以及美國利息正常化會否較預期快，這些均為市場帶來不穩定因素，呼籲市場應小心管

理好風險。（ｃｈ）

