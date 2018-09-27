《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局再度加息四分一厘，金管局總裁陳德霖今早會見傳
媒時表示，壓力測試是屬於信貸風險管理措施，當局會因應市場利率變化，而對壓力測試的要求
進行修訂，但目前仍然言之尚早。
他相信，本港利率由極低水平逐步正常化，但相信有利資產市場及經濟健康發展。
他又提到，現時宏觀環境為本港帶來不確定性，例如樓市是否會顯著調整、中美貿易糾紛會
否持續，以及美國利息正常化會否較預期快，這些均為市場帶來不穩定因素，呼籲市場應小心管
理好風險。（ｃｈ）
27/09/2018 09:14
【美國加息】陳德霖：會因應市場利率變化而修訂壓力測試要求
《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局再度加息四分一厘，金管局總裁陳德霖今早會見傳
媒時表示，壓力測試是屬於信貸風險管理措施，當局會因應市場利率變化，而對壓力測試的要求
進行修訂，但目前仍然言之尚早。
他相信，本港利率由極低水平逐步正常化，但相信有利資產市場及經濟健康發展。
他又提到，現時宏觀環境為本港帶來不確定性，例如樓市是否會顯著調整、中美貿易糾紛會
否持續，以及美國利息正常化會否較預期快，這些均為市場帶來不穩定因素，呼籲市場應小心管
理好風險。（ｃｈ）
|國際動態27/09/2018
印度配合美 擬11月停進口伊朗石油
|剖析天下26/09/2018
【愛恨脫歐之冥冥注定】司法邊境貿易權皆受縛 歐債危機成導火索
|香港政情26/09/2018
【施政前瞻】麥萃才：政府需在公營房屋供應追數 續重建置業階梯
|國際動態26/09/2018
IG兩創辦人辭職 拖累fb股價挫
|香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：樓市面對數座冰山，是適當時機考慮減辣
|香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：林鄭過去樓市施政無效果 料續著墨於增供應
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰