【美國加息】渣打料明年美國加息４次，本港未必每次跟隨

《經濟通通訊社２７日專訊》渣打亞洲外匯策略師張敬勤於電話會議中表示，美國再度加息

四分一厘符合預期，認為市場應將焦點放在聯儲局對近期經濟增長的看法，相信聯儲局預期短期

經濟會較長期經濟增長快，暗示未來兩年仍有加息空間。

他表示，市場現時預期聯儲局明年加息２至３次，較聯儲局預計的３次為少，而渣打則預計

計聯儲局明年會加息４次，因美國經濟周期讓聯儲局有空間盡快加息。



＊本港存在不對稱加息機會＊



他表示，本港息口始終需要跟隨美國，今日銀行界會否宣布加最優惠利率（Ｐ），仍尚待公

布，但相信未來美國每加一次息，本港Ｐ亦未必會跟隨。因Ｐ視乎銀行各自的資產負債表，大型

銀行存款基礎大，加Ｐ壓力較少，但若美國加息步伐快速，本港Ｐ亦有上調壓力。

他又提到，若本港Ｐ加２５點子，儲蓄利率亦應該有同樣的升幅，但現時亦有部分銀行只是

加儲蓄利率，而未有加借貸利率，因此相信本港不對稱加息的機會仍然存在。



＊拆息已反映加Ｐ因素＊



他又提到，上周港匯出現較大波動，但相信是就季節性因素等短期現象影響，但到了下月初

港元拆息或會回落。他相信，若港銀宣布加Ｐ，實際影響不會太大，因１個月及３個月港元拆息

已反映了加Ｐ的因素，但現時市場尚未預期１２月會再加Ｐ。但若未來港息上升，令按揭負擔加

大，或對樓市帶來大影響。（ｃｈ）

