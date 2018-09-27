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即市新聞

27/09/2018 17:16

【上海專電】上海非戶籍常住人口可購買保障房，須社保滿５年

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２７日上海專電》上海發布《關於進一步完善本市共有產權保障
住房工作的實施意見》，擴大共有產權保障房可申購人群的範圍，包括持有《上海市居住證》且
積分達到規定標准分值（１２０分）、已婚、在上海無住房、在上海連續繳納社會保險或個人所
得稅滿５年、符合共有產權保障住房收入和財產准入標準的非戶籍常住人口。新規自１０月８日
起實施。
　　新規指，非戶籍常住人口共有產權保障住房，與上海戶籍居民共有產權保障住房採取同一標
準，即實施政府定價，且購房人產權份額應當不少於５０％。上海年內將選取部分區域開展先行
試點，待評估完善後，適時在上海範圍內推開該項工作。
　　新規強調，對非戶籍常住人口開放供應的保障房，將不影響上海戶籍居民家庭申請的正常供
應。上海將繼續造好上海戶籍中等及偏下收入住房困難家庭基本保障，保障力度只增不減，聚焦
在上海創業、穩定就業的，長期為上海經濟社會發展做出貢獻的新市民，有序將持證年限較長、
學歷層次高、符合上海產業發展導向、為上海經濟社會發展作出貢獻的非戶籍住房困難家庭納入
保障範圍。
　　目前保障房申購門檻是家庭人均住房建築面積１５平方米以下；收入和財產標準為３人及以
上家庭人均月可支配收入６０００元人民幣以下、人均財產１８萬元人民幣以下的住房困難家庭

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