【Ａ股入富】富時羅素：未來投資渠道推廣到ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ

《經濟通通訊社記者林雯婕２７日上海專電》富時羅素ＣＥＯ麥思平（Ｍａｒｋ

Ｍａｋｅｐｅａｃｅ）今日在記者會上表示，富時羅素此次納入Ａ股的範圍是很大的，納入因子

比重大、選擇個股範圍也很廣，這１２４９股都是北向通的標的股，隨著之後ＱＦＩＩ、

ＲＱＦＩＩ機制更加發展完善，未來投資渠道或推廣到ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ通道。

