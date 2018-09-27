  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2018 17:11

【Ａ股入富】富時羅素：未來投資渠道推廣到ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２７日上海專電》富時羅素ＣＥＯ麥思平（Ｍａｒｋ
Ｍａｋｅｐｅａｃｅ）今日在記者會上表示，富時羅素此次納入Ａ股的範圍是很大的，納入因子
比重大、選擇個股範圍也很廣，這１２４９股都是北向通的標的股，隨著之後ＱＦＩＩ、
ＲＱＦＩＩ機制更加發展完善，未來投資渠道或推廣到ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ通道。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事27/09/2018
【走入大灣區】柔宇科技推「柔性顯示屏」 未來可年產5千萬片
中國故事27/09/2018
【走入大灣區】優必選：冀盡快A股IPO 暫未確實上市時間
FOCUS27/09/2018
【FOCUS】香港12年來首加P 真正考驗年底現
中國故事27/09/2018
加碼高端服裝 森馬繼續領放
生財有道27/09/2018
主打亞洲區內市場 海豐國際船細變優勢
剖析天下27/09/2018
油價上漲 推升俄羅斯股匯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN