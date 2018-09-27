【美國加息】中原按揭王美鳳相信港Ｐ即將跟隨美息上調

《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局一如巿場預期加息０﹒２５厘，中原按揭經紀董事

總經理王美鳳表示，昨天（２６日）１個月拆息已上升至２﹒２１厘的十年新高，幾近按息

２﹒２５厘水平，銀行結餘已較年初降低逾千億元至７６４億元，加上港元貸存比率達

８５﹒１％的高位下，大中小型銀行定存息已相繼提高，反映銀行資金成本已在上升，多項加息

壓力增加下導致銀行加息條件已成熟，估計現在美國落實加息後，料香港即將跟隨上調最優惠利

率（Ｐ）０﹒２５厘，啟動加息周期。（ｃｌ）

