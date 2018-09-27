  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2018 09:58

【美國加息】中原按揭王美鳳相信港Ｐ即將跟隨美息上調

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局一如巿場預期加息０﹒２５厘，中原按揭經紀董事
總經理王美鳳表示，昨天（２６日）１個月拆息已上升至２﹒２１厘的十年新高，幾近按息
２﹒２５厘水平，銀行結餘已較年初降低逾千億元至７６４億元，加上港元貸存比率達
８５﹒１％的高位下，大中小型銀行定存息已相繼提高，反映銀行資金成本已在上升，多項加息
壓力增加下導致銀行加息條件已成熟，估計現在美國落實加息後，料香港即將跟隨上調最優惠利
率（Ｐ）０﹒２５厘，啟動加息周期。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態27/09/2018
印度配合美 擬11月停進口伊朗石油
剖析天下26/09/2018
【愛恨脫歐之冥冥注定】司法邊境貿易權皆受縛 歐債危機成導火索
香港政情26/09/2018
【施政前瞻】麥萃才：政府需在公營房屋供應追數 續重建置業階梯
國際動態26/09/2018
IG兩創辦人辭職 拖累fb股價挫
香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：樓市面對數座冰山，是適當時機考慮減辣
香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：林鄭過去樓市施政無效果 料續著墨於增供應
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN