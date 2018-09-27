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27/09/2018 11:20

【港匯弱勢】隔夜息漲１厘重上３厘，一個月錢七連升報２﹒２７厘

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒２５厘後，匯豐銀行今早亦
跟隨上調最優惠利率１２﹒５點子，由５％調升至５﹒１２５％，為１２年來首次加息，估計其
他銀行亦會效法。在金管局及大行加息影響下，港元拆息今日全線上揚，隔夜及一周錢齊齊突破
３厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦連升七天，定盤價為２﹒２７４２９厘，續創近十年
新高。
　　財資市場公會數字顯示，隔夜拆息升９７﹒９個基點至３﹒１９０７１厘，一星期拆息報３
﹒２４９２９厘，大行視為衡量加息指標的三個月拆息報２﹒２７３２１厘，上漲７﹒３基點，
創６月７日以來最大升幅，而六個月和十二個月息分別報２﹒３６７３２厘２﹒６８１７９厘。
　　港匯今早波動，最高曾見７﹒８０４５，最低見７﹒８１４５，上落波幅逾１００點，最新
報７﹒８１０６，升約０﹒０２７％。
　　金管局總裁陳德霖今早表示，本港資金成本已增，銀行界預料最優惠利率很快便會上調，但
步伐將循序漸進。匯商指，目前Ｐ與拆息差距不足３厘，符合啟動加息的傳統分析。
　　渣打亞洲外匯策略師張敬勤表示，上周港匯出現較大波動，相信受季節性因素等短期現象影
響，至下月初港元拆息或會回落。他相信，即使港銀宣布加Ｐ，實際影響也不會太大，因１個月
及３個月港元拆息已反映了加Ｐ的因素，但現時市場尚未預期１２月會再加Ｐ。但若未來港息上
升，令按揭負擔加大，或對樓市帶來大影響。（ｃｌ）

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