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27/09/2018 16:32

【本港經濟】８月出口按年升１３﹒１％勝預期，貿赤５２１億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，今年８月份本港整體出口和進口貨值分別上
升１３﹒１％和１６﹒４％，較市場預期升８﹒３％及１０％為高，並且錄得今年５月以來最大
升幅。８月錄得有形貿易逆差５２１億元，相等於商品進口貨值的１２﹒２％。市場本來估計貿
赤只有４５０億元。
　　政府發言人表示，隨著環球經濟活動繼續擴張，８月份的商品出口貨值錄得雙位數的按年增
長。輸往多個主要市場（包括內地和美國）的出口進一步顯著增長。他指，雖然美國與內地的貿
易摩擦至今對香港出口的影響似乎有限，但料會在往後一段時間顯現。倘若貿易摩擦進一步升級
，環球經濟以及香港的出口會面對更大的下行壓力。政府會繼續密切留意情況。

＊首八月出口貨值按年升９﹒９％＊

　　繼今年７月份錄得１０％的按年升幅後，８月份商品整體出口貨值為３７６３億元，較
２０１７年同月上升１３﹒１％。同時商品進口繼７月份錄得１４％的按年升幅後，８月商品進
口貨值升１６﹒４％至４２８５億元。
　　今年首八個月的商品整體出口貨值按年上升９﹒９％，商品進口貨值上升１１﹒８％，期內
錄得有形貿易逆差３７３６億元，相等於商品進口貨值的１２﹒２％。

＊８月出口美國增近１８％＊

　　今年８月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升１２％，其中馬來西亞（升４２﹒５％）、
越南（升２１﹒５％）、印度（升１８﹒２％）、中國內地（內地）（升１３﹒６％）等升幅較
顯著，而輸往英國和美國的整體出口貨值亦分別上升３１﹒２％和１７﹒９％。（ｃｌ）

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