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27/09/2018 17:00

【新股上市】傳兗煤澳洲香港ＩＰＯ擬籌約５５億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述知情人士報道，兗州煤業（０１１７１）旗下兗煤澳
洲正尋求港交所批准其上市計劃，集資額或高達７億美元（約５４﹒６億港元）。
　　此前市傳兗州煤業計劃籌資約６億至８億美元（約４６﹒８億至６２﹒４億港元），將維持
在澳洲證交所的上市地位。
　　消息透露，兗煤下周開始將就香港上市對投資者需求進行詢量。（ｃｌ）

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