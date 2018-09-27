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27/09/2018 18:03

【夜期時段】下月期指最新報２７６９８點，跌１０點，低水１８點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》下月期指在夜期時段開市報２７７０７點，跌１點，低水９點
，最新２７６９８點，跌１０點，低水１８點，合約成交１８００張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０９６４點，升７點，高水２５點，最新報
１０９５７點，無升跌，高水１８點，合約成交５９７張。（ｋｉ）

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