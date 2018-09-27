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27/09/2018 11:58

【香港加息】渣打香港上調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒３７５厘

　　《經濟通通訊社２７日專訊》渣打香港宣布，由明日（２８日）起上調最優惠利率
０﹒１２５厘，即由５﹒２５厘加至５﹒３７５厘。
　　同時，港元儲蓄戶口利率亦由０﹒０１厘上調至０﹒１２５厘。（ｃｈ）

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