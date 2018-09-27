《經濟通通訊社２７日專訊》渣打香港宣布，由明日（２８日）起上調最優惠利率
０﹒１２５厘，即由５﹒２５厘加至５﹒３７５厘。
同時，港元儲蓄戶口利率亦由０﹒０１厘上調至０﹒１２５厘。（ｃｈ）
27/09/2018 11:58
【香港加息】渣打香港上調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒３７５厘
《經濟通通訊社２７日專訊》渣打香港宣布，由明日（２８日）起上調最優惠利率
０﹒１２５厘，即由５﹒２５厘加至５﹒３７５厘。
同時，港元儲蓄戶口利率亦由０﹒０１厘上調至０﹒１２５厘。（ｃｈ）
|FOCUS27/09/2018
【FOCUS】香港12年來首加P 真正考驗年底現
|中國故事27/09/2018
加碼高端服裝 森馬繼續領放
|生財有道27/09/2018
主打亞洲區內市場 海豐國際船細變優勢
|剖析天下27/09/2018
油價上漲 推升俄羅斯股匯
|剖析天下27/09/2018
貿易大戰 美國的死穴
|生財有道27/09/2018
【香港加息】匯豐加最優惠利率12.5點子 12年以來首次加息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰