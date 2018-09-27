【香港加息】分析料中小銀行加Ｐ幅度或較大，明年Ｐ升至近６％

《經濟通通訊社記者陳佩珊２７日報道》本港銀行終於跟隨美國加息，是１２年來首次，惟

加息幅度較市場普遍預期的２５點子為少。首先宣佈加息的是龍頭大行匯豐，將最優惠利率（Ｐ

）上調１２﹒５點子，至５﹒１２５厘；港元儲蓄存款利率亦加１２﹒４點子，至

０﹒１２５厘。其後渣打香港亦宣佈加Ｐ １２﹒５點子，至５﹒３７５厘，儲蓄存款利率同樣

升至０﹒１２５厘。

雖然政府多次重申加息屬銀行商業決定，但財政司司長陳茂波較早前多次提到本港加息機會

高。被問及銀行今次加Ｐ是否涉及政治因素居多，華僑永亨銀行經濟師李若凡向《經濟通通訊社

》表示，雖然大行加Ｐ迫切性不大，但觀乎近日港元拆息及定存息率走勢，大型銀行仍有壓力加

Ｐ。



＊匯豐或因存款競爭加Ｐ，不排除中小行加Ｐ幅度較大＊



她解釋，近日港元拆息高企，陸續有中小銀行上調定存利率以紓緩資金成本，大型銀行如匯

豐亦需要上調定存息。由於中小行的定存息較大行高，若果今次中小行加Ｐ，而匯豐不加，大型

銀行將進一步流失ＣＡＳＡ（活期存款），這必非好事。的確，現時銀行體系結餘仍高企，但若

果儲蓄利率要與借貸利率的加幅同步，將不利大型銀行利潤，因此匯豐決定今次加Ｐ幅度為

１２﹒５點子。

李若凡認為，每間銀行會視乎各自的資金壓力來決定是否加Ｐ，不過中小銀行於銀行同業市

場屬於拆借方，加上提供較高的定存息率，資金成本較大行高，不排除加Ｐ幅度高於大行，或會

於今明或明日宣布。

而定存息近期持續上升，現提供兩厘或以上定存息的銀行已增至約１８間，她認為，未來定

存息走勢仍需視乎港元拆息是否持續高企，因「十．一」黃金周後，港元短息或回落，紓緩定存

息調高的壓力。



＊年底前Ｐ末再加，明年最多加５０點子



對於本次銀行加Ｐ較預期少，是否預示年底前或再有加Ｐ機會，李若凡指，這需視乎多個因

素，若果港匯回弱至７﹒８５，令銀行體系結餘下跌，不排除再加Ｐ，基本狀況而言，仍預計年

底前Ｐ會加２５點子。美國聯儲局明年或再加息３次，至於本港Ｐ明年加幅預料介乎２５至５０

點子，即屆時Ｐ將達５﹒５至６厘，因外圍市場陸續加息，資金將重返已發展市場，令本港結餘

下跌。

