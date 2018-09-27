《經濟通通訊社２７日專訊》中銀香港（０２３８８）宣佈，自下周二（１０月２日）起，
該行港元最優惠利率由年息５厘調高至５﹒１２５厘；港元活期儲蓄存款利率由年息０﹒０１厘
調高至０﹒１２５厘。（ｃｈ）
27/09/2018 14:58
【香港加息】中銀香港最優惠利率由５厘調高至５﹒１２５厘
《經濟通通訊社２７日專訊》中銀香港（０２３８８）宣佈，自下周二（１０月２日）起，
該行港元最優惠利率由年息５厘調高至５﹒１２５厘；港元活期儲蓄存款利率由年息０﹒０１厘
調高至０﹒１２５厘。（ｃｈ）
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