【香港加息】中銀香港最優惠利率由５厘調高至５﹒１２５厘

《經濟通通訊社２７日專訊》中銀香港（０２３８８）宣佈，自下周二（１０月２日）起，

該行港元最優惠利率由年息５厘調高至５﹒１２５厘；港元活期儲蓄存款利率由年息０﹒０１厘

調高至０﹒１２５厘。（ｃｈ）

