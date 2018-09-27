【香港加息】創興銀行調高最優惠利率１２﹒５點子至５﹒３７５％

《經濟通通訊社２７日專訊》創興銀行（０１１１１）公布，因應巿場利率變動，由明日

（２８日）起，將最優惠利率（Ｐ）由５﹒２５％調整至５﹒３７５％，加幅１２﹒５點子；港

元儲蓄存款利率調整至０﹒１２５％。（ｃｈ）

