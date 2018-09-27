《經濟通通訊社２７日專訊》捷利交易寶（０８０１７）明天（２８日）在創業板掛牌，今
日在輝立暗盤交易場收報０﹒６６元，較招股價０﹒６４元高３﹒１％。每手４０００股，不計
手續費賺８０元。（ｃｈ）
27/09/2018 18:51
【新股上市】捷利交易寶（８０１７）於輝立暗盤收市升３﹒１％
《經濟通通訊社２７日專訊》捷利交易寶（０８０１７）明天（２８日）在創業板掛牌，今
日在輝立暗盤交易場收報０﹒６６元，較招股價０﹒６４元高３﹒１％。每手４０００股，不計
手續費賺８０元。（ｃｈ）
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