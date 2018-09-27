【香港加息】５００萬元按揭２５年還款期，每月須多付約３１０元

《環富通基金頻道記者羅駿豪２７日報道》美國加息多次後，本港銀行今日終跟隨加息，是
１２年來首次，惟加息幅度普遍較美國的２５點子為少。今早率先宣布加息的匯豐、隨後加入的
恆生（０００１１）及中銀香港（０２３８８），最優惠利率（Ｐ）同由５厘（細Ｐ）上調
１２﹒５點子，至５﹒１２５厘。渣打香港、工銀亞洲、大新銀行（０２３４５）及創興銀行
（０１１１１）等宣布加１２﹒５點子，由５﹒２５（大Ｐ）加至５﹒３７５厘。而華僑永亨銀
行加幅更達２５點子，最優惠利率由５﹒２５厘增加至５﹒５厘。連同未有表態加息的銀行，從
明日（２８日）起，市場將出現最少４個「Ｐ」（５﹒１２５、５﹒２５、５﹒３７５及５﹒５
厘）。
業主供款變化方面，由於拆息高企，使用拆息掛勾按揭計劃（Ｈ按）的業主實際按息早前已
經以封頂息率計算，市場上雖有大Ｐ、細Ｐ之分，但實際按揭息率卻因「Ｐ減」的幅度「對應」
後，其實大致相近。銀行普遍加息０﹒１２５厘後，以５００萬元按揭額２５年還款期為例，Ｈ
按及Ｐ按業主每月供款額分別增加３１３元或３１０元，增幅同約１﹒４％。
表列加息前後供款變化：
Ｈ按 加息前 加息０﹒１２５厘後 加息０﹒２５厘後
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按揭額 ５００萬元
還款期 ２５年
利率╱實際按揭息率＊ Ｈ＋１﹒３％╱２﹒３５％ ２﹒４７５％ ２﹒６％
每月供款額 ２２０５５元 ２２３６８元 ２２６８３元
變幅╱百分比 － ３１３元╱１﹒４％ ６２８元╱２﹒８％
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＊由於拆息高企，實際按息以封頂息率Ｐ－２﹒６５％（細Ｐ）或Ｐ－２﹒９％（大Ｐ）計算
Ｐ按 加息前 加息０﹒１２５厘後 加息０﹒２５厘後
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按揭額 ５００萬元
還款期 ２５年
利率╱實際按揭息率 細Ｐ－２﹒７５％或
大Ｐ－３％╱２﹒２５％ ２﹒３７５％ ２﹒５％
每月供款額 ２１８０７元 ２２１１７元 ２２４３１元
變幅╱百分比 － ３１０元╱１﹒４％ ６２４元╱２﹒９％