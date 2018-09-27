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27/09/2018 18:03

【香港加息】５００萬元按揭２５年還款期，每月須多付約３１０元


　　《環富通基金頻道記者羅駿豪２７日報道》美國加息多次後，本港銀行今日終跟隨加息，是
１２年來首次，惟加息幅度普遍較美國的２５點子為少。今早率先宣布加息的匯豐、隨後加入的
恆生（０００１１）及中銀香港（０２３８８），最優惠利率（Ｐ）同由５厘（細Ｐ）上調
１２﹒５點子，至５﹒１２５厘。渣打香港、工銀亞洲、大新銀行（０２３４５）及創興銀行
（０１１１１）等宣布加１２﹒５點子，由５﹒２５（大Ｐ）加至５﹒３７５厘。而華僑永亨銀
行加幅更達２５點子，最優惠利率由５﹒２５厘增加至５﹒５厘。連同未有表態加息的銀行，從
明日（２８日）起，市場將出現最少４個「Ｐ」（５﹒１２５、５﹒２５、５﹒３７５及５﹒５
厘）。
　　業主供款變化方面，由於拆息高企，使用拆息掛勾按揭計劃（Ｈ按）的業主實際按息早前已
經以封頂息率計算，市場上雖有大Ｐ、細Ｐ之分，但實際按揭息率卻因「Ｐ減」的幅度「對應」
後，其實大致相近。銀行普遍加息０﹒１２５厘後，以５００萬元按揭額２５年還款期為例，Ｈ
按及Ｐ按業主每月供款額分別增加３１３元或３１０元，增幅同約１﹒４％。　　

表列加息前後供款變化：

Ｈ按　　　　　　　　　　　　加息前　　　　　　加息０﹒１２５厘後　　加息０﹒２５厘後
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
按揭額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００萬元
還款期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５年
利率╱實際按揭息率＊　Ｈ＋１﹒３％╱２﹒３５％　　２﹒４７５％　　　　２﹒６％　　　
每月供款額　　　　　　　　２２０５５元　　　　　　２２３６８元　　　２２６８３元　　
變幅╱百分比　　　　　　　　　－　　　　　　　３１３元╱１﹒４％　６２８元╱２﹒８％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊由於拆息高企，實際按息以封頂息率Ｐ－２﹒６５％（細Ｐ）或Ｐ－２﹒９％（大Ｐ）計算

Ｐ按　　　　　　　　　　　　加息前　　　　　　加息０﹒１２５厘後　　加息０﹒２５厘後
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
按揭額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００萬元
還款期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５年
利率╱實際按揭息率　細Ｐ－２﹒７５％或
　　　　　　　　　　大Ｐ－３％╱２﹒２５％　　　２﹒３７５％　　　　　２﹒５％　　　
每月供款額　　　　　　　　２１８０７元　　　　　２２１１７元　　　　２２４３１元　　
變幅╱百分比　　　　　　　　　－　　　　　　　３１０元╱１﹒４％　６２４元╱２﹒９％

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