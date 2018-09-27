【香港加息】５００萬元按揭２５年還款期，每月須多付約３１０元



《環富通基金頻道記者羅駿豪２７日報道》美國加息多次後，本港銀行今日終跟隨加息，是

１２年來首次，惟加息幅度普遍較美國的２５點子為少。今早率先宣布加息的匯豐、隨後加入的

恆生（０００１１）及中銀香港（０２３８８），最優惠利率（Ｐ）同由５厘（細Ｐ）上調

１２﹒５點子，至５﹒１２５厘。渣打香港、工銀亞洲、大新銀行（０２３４５）及創興銀行

（０１１１１）等宣布加１２﹒５點子，由５﹒２５（大Ｐ）加至５﹒３７５厘。而華僑永亨銀

行加幅更達２５點子，最優惠利率由５﹒２５厘增加至５﹒５厘。連同未有表態加息的銀行，從

明日（２８日）起，市場將出現最少４個「Ｐ」（５﹒１２５、５﹒２５、５﹒３７５及５﹒５

厘）。

業主供款變化方面，由於拆息高企，使用拆息掛勾按揭計劃（Ｈ按）的業主實際按息早前已

經以封頂息率計算，市場上雖有大Ｐ、細Ｐ之分，但實際按揭息率卻因「Ｐ減」的幅度「對應」

後，其實大致相近。銀行普遍加息０﹒１２５厘後，以５００萬元按揭額２５年還款期為例，Ｈ

按及Ｐ按業主每月供款額分別增加３１３元或３１０元，增幅同約１﹒４％。



表列加息前後供款變化：



Ｈ按 加息前 加息０﹒１２５厘後 加息０﹒２５厘後

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

按揭額 ５００萬元

還款期 ２５年

利率╱實際按揭息率＊ Ｈ＋１﹒３％╱２﹒３５％ ２﹒４７５％ ２﹒６％

每月供款額 ２２０５５元 ２２３６８元 ２２６８３元

變幅╱百分比 － ３１３元╱１﹒４％ ６２８元╱２﹒８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊由於拆息高企，實際按息以封頂息率Ｐ－２﹒６５％（細Ｐ）或Ｐ－２﹒９％（大Ｐ）計算



Ｐ按 加息前 加息０﹒１２５厘後 加息０﹒２５厘後

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

按揭額 ５００萬元

還款期 ２５年

利率╱實際按揭息率 細Ｐ－２﹒７５％或

大Ｐ－３％╱２﹒２５％ ２﹒３７５％ ２﹒５％

每月供款額 ２１８０７元 ２２１１７元 ２２４３１元

變幅╱百分比 － ３１０元╱１﹒４％ ６２４元╱２﹒９％



