《經濟通通訊社２７日專訊》青年民建聯就《施政報告》提出有關青年政策的期望。他們指
，政府在推行所有政策時，應要包含青年的看法，提出設立青年影響評估機制，官員在審批政策
時，要從青年人的角度考慮。他們亦提出設立公共行政學院，提供政治培訓予有志從政人士。
另外，青民又提出組織創業青年到大灣區或一帶一路國家考察，進行技術交流，而經貿處則
可作為香港青年人與有關部分的溝通橋樑。（ｃｗ）
27/09/2018 11:37
【施政前瞻】青年民建聯促政府推動政策時加入青年影響評估機制
《經濟通通訊社２７日專訊》青年民建聯就《施政報告》提出有關青年政策的期望。他們指
，政府在推行所有政策時，應要包含青年的看法，提出設立青年影響評估機制，官員在審批政策
時，要從青年人的角度考慮。他們亦提出設立公共行政學院，提供政治培訓予有志從政人士。
另外，青民又提出組織創業青年到大灣區或一帶一路國家考察，進行技術交流，而經貿處則
可作為香港青年人與有關部分的溝通橋樑。（ｃｗ）
|FOCUS27/09/2018
【FOCUS】香港12年來首加P 真正考驗年底現
|中國故事27/09/2018
加碼高端服裝 森馬繼續領放
|生財有道27/09/2018
主打亞洲區內市場 海豐國際船細變優勢
|剖析天下27/09/2018
油價上漲 推升俄羅斯股匯
|剖析天下27/09/2018
貿易大戰 美國的死穴
|生財有道27/09/2018
【香港加息】匯豐加最優惠利率12.5點子 12年以來首次加息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰