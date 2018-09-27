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27/09/2018 11:37

【施政前瞻】青年民建聯促政府推動政策時加入青年影響評估機制

　　《經濟通通訊社２７日專訊》青年民建聯就《施政報告》提出有關青年政策的期望。他們指
，政府在推行所有政策時，應要包含青年的看法，提出設立青年影響評估機制，官員在審批政策
時，要從青年人的角度考慮。他們亦提出設立公共行政學院，提供政治培訓予有志從政人士。
　　另外，青民又提出組織創業青年到大灣區或一帶一路國家考察，進行技術交流，而經貿處則
可作為香港青年人與有關部分的溝通橋樑。（ｃｗ）

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