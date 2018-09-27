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27/09/2018 16:56

【高鐵通車】盧偉聰：為保高鐵運作暢順，警務處已進行多次演習

　　《經濟通通訊社２７日專訊》警務處處長盧偉聰今日下午出席油尖旺區議會。他表示，警方
已為配合高鐵通車作出多項部署，例如與運輸署、內地口岸區人員多次就恐襲、票務系統失靈等
模擬情況進行模擬演習，確保與各方溝通暢順。
　　油尖旺區議員涂謹申問到，若有市民在內地口岸區暈倒，報警後會如何處理。盧偉聰指，會
以市民的健康和安全為先，即時送往最近的醫院，不會送到內地醫院。（ｃｗ）

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