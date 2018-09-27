【滬倫通】滬倫通最快１２月初成行，擬設３００萬投資准入門檻

《經濟通通訊社２７日專訊》據《上海證券報》報道，滬倫通最早將於１２月３日成行，參

與滬倫通下ＣＤＲ的投資者門檻擬設為３００萬元（人民幣．下同）。目前各券商正緊鑼密鼓地

推進業務方案，靜待監管政策發令槍。

報道指，自１０月底起，上交所會安排三場滬倫通全網測試，時間分別為１０月２７日、

１１月１７日及１１月２４日，分別就業務功能、業務系統及應急場景、故障演練等進行逐一測

試。１０月１５日至１１月中旬，上交所將向券商開放全天候測試環境。最後，在業務上線前兩

日，上交所將安排通關測試。

上海某券商運營部負責人指，通關測試涵蓋滬倫通所有業務鏈條的功能。推算通關測試時間

最早將安排在１２月１日至１２月２日。若一切順利，滬倫通最早開通時間為１２月３日。

此外，在起步階段，個人投資者需滿足證券帳戶和資金帳戶內資產在申請權限開通前２０個

交易日日均不低於３００萬元，且這３００萬元中不包括融資融券的資金和證券。除資金門檻外

，合格投資者還需通過券商制定的風險承受能力評估測試，並簽署ＣＤＲ風險揭示書。



＊發行ＣＤＲ企業市值不能小於２００億元＊



同時，監管還規定，企業在發行ＣＤＲ前的市值不能小於２００億元，且必須在倫交所上市

滿三年，倫交所主板高級上市滿一年。起步階段暫僅推出非融資型ＣＤＲ，且基礎證券暫限於股

票；在中國上市的條件是ＣＤＲ的發行數量不少於５０００萬份且金額不低於５億元。從審核流

程看，ＣＤＲ是由上交所預審後報中證監，並由中證監核准每隻ＣＤＲ的發行規模。

交易規則方面，ＣＤＲ與Ａ股基本一致，其日漲跌幅也是１０％，上市首日漲跌幅亦為

１０％。但在上交所全天休市達到或超過７個自然日的情況下，其後的首個交易日所有滬倫通下

的ＣＤＲ日漲跌幅將擴大至２０％。

ＣＤＲ上市首日開盤參考價將以基礎股票在倫交所最新前收盤價和參考匯率及兌換比例進行

折算。ＣＤＲ交易設置獨立的交易代碼段，代碼以「６５１ｘｘｘ」開頭。ＣＤＲ單獨發布行情

信息，設另板展示。起步階段，允許ＣＤＲ參與大宗交易，但暫不允許融資融券、約定購回、股

票質押等業務，投資者也不能使用信用帳戶交易ＣＤＲ。（ｌｃ）

