《經濟通通訊社２７日專訊》據內地媒體引述人民銀行參事盛松成指，跟隨美國加息不適合
目前內地經濟形勢。
盛松成表示，內地需要降低實體經濟的融資成本，解決企業融資難融資貴的問題，促進經濟
平穩增長，認為跟隨美國加息不適合目前內地經濟形勢。
另外，他又指出，美國加息對人民幣匯率壓力不大，內地仍然需要對匯率予以適度引導、管
理甚至干預。
美國聯邦儲備局一如市場預期加息０﹒２５厘，並維持今年加息４次預測不變。人民銀行今
日沒有進行逆回購操作，暫時未知會否跟隨上調公開市場操作（ＯＭＯ）利率。（ｋｌ）
27/09/2018 13:30
【美國加息】盛松成：跟隨美國加息不適合目前內地經濟形勢
《經濟通通訊社２７日專訊》據內地媒體引述人民銀行參事盛松成指，跟隨美國加息不適合
目前內地經濟形勢。
盛松成表示，內地需要降低實體經濟的融資成本，解決企業融資難融資貴的問題，促進經濟
平穩增長，認為跟隨美國加息不適合目前內地經濟形勢。
另外，他又指出，美國加息對人民幣匯率壓力不大，內地仍然需要對匯率予以適度引導、管
理甚至干預。
美國聯邦儲備局一如市場預期加息０﹒２５厘，並維持今年加息４次預測不變。人民銀行今
日沒有進行逆回購操作，暫時未知會否跟隨上調公開市場操作（ＯＭＯ）利率。（ｋｌ）
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