【美國加息】中信證券：人民銀行小幅跟進美聯儲加息的概率較大

《經濟通通訊社２７日專訊》美聯儲今日（２７日）宣布年內第三次加息。中信證券分析師

明明點評認為，在美國加息的頂點已經出現、未來經濟增速將出現下滑的狀況下，當前人民銀行

小幅跟進美聯儲加息的概率較大。離岸人民幣央行票據的計劃發行表明匯率仍然有貶值壓力，小

幅跟進加息將有助於緩解匯率貶值壓力。為了進一步完善貨幣政策傳導和穩定內需，貨幣政策很

可能在近期再次降準。貨幣寬鬆力度仍將持續，短期供給壓力和通脹預期將在國慶後明顯緩解，

長端利率將出現明顯回落。（ａｃ）

