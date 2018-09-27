【Ａ股入摩】謝征儐：Ａ股入摩因子提升至４倍，６６０億美元流入

《經濟通通訊社２７日專訊》據《上海證券報》報道，ＭＳＣＩ亞太研究部主管謝征儐表示

，按每５％的納入因子帶來２２０億美元的資金量測算，若最新的諮詢建議成功實施，預計將給

Ａ股市場帶來６６０億美元的增量資金。

ＭＳＣＩ在最新諮詢文件中提出三點建議：一是將現有中國大盤Ａ股的納入因子從５％增加

到２０％，於２０１９年５月半年度指數評審和２０１９年８月季度指數評審這兩個階級分步實

施；二是從２０１９年５月半年度指數評審開始，將深交所創業板市場加入符合ＭＳＣＩ指數條

件的證券交易所名單；三是作為２０２０年５月半年度指數評審的一部分，將中國中盤Ａ股以

２０％的納入因子一步納入ＭＳＣＩ中國指數。

ＭＳＣＩ指出，隨著中國Ａ股大盤股納入因子提升至２０％，到２０１９年８月的Ａ股佔

ＭＳＣＩ新興市場指數模擬權重將由０﹒７５％提升至２﹒８％。新增納入的中國Ａ股中盤股納

入因子到２０２０年５月將為２０％，將進一步增加Ａ股佔ＭＳＣＩ新興市場指數權重至

３﹒４％。



＊Ａ股納入過程沒有收到負面反饋＊



謝征儐表示，Ａ股納入過程完全沒有收到負面反饋，投資者在納入步驟實施之後，整個過程

非常流暢。反映國際機構者對買賣Ａ股準備程度和投資興趣的特別獨立帳戶（ＳＰＳＡ），自

２０１７年６月ＭＳＣＩ公布納入Ａ股方案至今，新增開戶數超過４６００個，實際整體資金流

入也比預期的２２０億美元要高得多，達到４６０億美元。這給ＭＳＣＩ對納入Ａ股方案有很大

的信心，因為這意味著投資者會歡迎更多的Ａ股加入他們的投資範圍。

至於創業板也將在ＭＳＣＩ納入Ａ股的股票池範圍，謝征儐表示，目前來看，創業板已佔整

體Ａ股近２０％左右的自由流通市值，已經發展成為Ａ股中的重要板塊。若到時諮詢結果正面的

話，未來納入Ａ股的中盤股中就會包含有部分創業板個股。

謝征儐透露，在往後幾個月的期間，ＭＳＣＩ團隊會和客戶做進一步深入交流，希望在明年

２月２８日當天或之前，公布最終決定，同時也將跟中國監管層繼續保持密切聯系。（ｃｔ）

