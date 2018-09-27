【聚焦數據】首８月規模以上工業企業利潤增１６﹒２％，增速減緩

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－８月，全國規模以上工業企業利潤總額

同比增１６﹒２％，增速比１－７月份減緩０﹒９個百分點，其中，８月利潤同比增９﹒２％。

國家統計局工業司何平博士解讀數據指，供給側結構性改革成效繼續顯現：一是成本持續下

降。１－８月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為９２﹒６２元（

人民幣．下同），同比下降０﹒３７元；其中，每百元主營業務收入中的成本為８４﹒３９元，

同比下降０﹒３５元。國有控股企業降成本成效更加明顯，１－８月份，規模以上國有控股工業

企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為８８﹒７１元，同比下降１﹒１４元。二是槓桿

率繼續降低。８月末，規模以上工業企業資產負債率為５６﹒６％，同比降低０﹒５個百分點。

其中，國有控股企業資產負債率為５９﹒３％，同比降低１﹒４個百分點。



＊工業企業盈利能力增強＊



一是利潤率同比提高。１－８月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為６﹒４３％，

同比提高０﹒３５個百分點。二是核心盈利能力增強。１－８月份，規模以上工業企業利潤總額

中，營業利潤同比增長１９﹒１％，增速比利潤總額快２﹒９個百分點；營業利潤佔利潤總額的

比重為９７﹒７％，同比提高２﹒５個百分點，表明企業核心業務帶來的收益增多。



＊消費品、高技術製造業利潤增長加快＊



１－８月份，規模以上消費品製造業利潤同比增長８％，增速比１－７月份加快０﹒５個百

分點；高技術製造業增長６﹒４％，加快１﹒２個百分點；採礦業增長５３﹒２％，增速回落０

﹒２個百分點；原材料製造業增長３６﹒４％，回落４﹒３個百分點。

從８月份當月情況看，主要受企業收入增速和價格漲幅雙回落的影響，工業利潤增速比７月

份有所減緩。此外，與上年利潤基數偏高也有一定關係。（ｃｔ）

