  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2018 09:37

【聚焦數據】首８月規模以上工業企業利潤增１６﹒２％，增速減緩

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－８月，全國規模以上工業企業利潤總額
同比增１６﹒２％，增速比１－７月份減緩０﹒９個百分點，其中，８月利潤同比增９﹒２％。
　　國家統計局工業司何平博士解讀數據指，供給側結構性改革成效繼續顯現：一是成本持續下
降。１－８月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為９２﹒６２元（
人民幣．下同），同比下降０﹒３７元；其中，每百元主營業務收入中的成本為８４﹒３９元，
同比下降０﹒３５元。國有控股企業降成本成效更加明顯，１－８月份，規模以上國有控股工業
企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為８８﹒７１元，同比下降１﹒１４元。二是槓桿
率繼續降低。８月末，規模以上工業企業資產負債率為５６﹒６％，同比降低０﹒５個百分點。
其中，國有控股企業資產負債率為５９﹒３％，同比降低１﹒４個百分點。

＊工業企業盈利能力增強＊

　　一是利潤率同比提高。１－８月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為６﹒４３％，
同比提高０﹒３５個百分點。二是核心盈利能力增強。１－８月份，規模以上工業企業利潤總額
中，營業利潤同比增長１９﹒１％，增速比利潤總額快２﹒９個百分點；營業利潤佔利潤總額的
比重為９７﹒７％，同比提高２﹒５個百分點，表明企業核心業務帶來的收益增多。

＊消費品、高技術製造業利潤增長加快＊

　　１－８月份，規模以上消費品製造業利潤同比增長８％，增速比１－７月份加快０﹒５個百
分點；高技術製造業增長６﹒４％，加快１﹒２個百分點；採礦業增長５３﹒２％，增速回落０
﹒２個百分點；原材料製造業增長３６﹒４％，回落４﹒３個百分點。
　　從８月份當月情況看，主要受企業收入增速和價格漲幅雙回落的影響，工業利潤增速比７月
份有所減緩。此外，與上年利潤基數偏高也有一定關係。（ｃｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態27/09/2018
印度配合美 擬11月停進口伊朗石油
剖析天下26/09/2018
【愛恨脫歐之冥冥注定】司法邊境貿易權皆受縛 歐債危機成導火索
香港政情26/09/2018
【施政前瞻】麥萃才：政府需在公營房屋供應追數 續重建置業階梯
國際動態26/09/2018
IG兩創辦人辭職 拖累fb股價挫
香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：樓市面對數座冰山，是適當時機考慮減辣
香港政情24/09/2018
【施政前瞻】曾煥平：林鄭過去樓市施政無效果 料續著墨於增供應
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN