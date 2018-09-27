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27/09/2018 15:42

【貿易開戰】回應中國插手美國中期選舉，外交部敦促停止誹謗指責

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部發言人耿爽在例行發布會上回應有關中國試圖插手
美國中期選舉的言論。他稱，中方一貫奉行不干涉別國內政原則，中方不接受任何無端指責，敦
促美國停止錯誤的言行。
　　他又指，《中國日報》在美國報紙上登廣告是正常合作，以此指責中國干預美國選舉是牽強
的、錯誤的。
　　美國總統特朗普在聯合國安理會發表講話，指責中國試圖干預即將舉行的美國中期選舉，稱
由於美中貿易糾紛升級，北京方面不希望他所在的共和黨勝出。（ｃｔ）

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