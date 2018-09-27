【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４９點子，報６﹒８７８９

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６４２，較上個交易日貶

７１點子，連跌三個交易日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４９點子，報６﹒８７８９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７４０。人幣離岸價（ＣＮＨ）在６﹒８７徘徊。（ａｃ）

