【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３０點子，報６﹒８７７０

《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局如期加息，但未有明顯提振美元指數，加上臨近國

慶長假，人民幣匯市交投相對淡靜。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４９點子，最低跌至６﹒８８１７，但之後一

度上過６﹒８６７９，收盤報６﹒８７７０，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒８７徘徊。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒８６４２，較上個交易日跌７１點子，連跌三個交易日

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