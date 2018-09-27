《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局如期加息，但未有明顯提振美元指數，加上臨近國
慶長假，人民幣匯市交投相對淡靜。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４９點子，最低跌至６﹒８８１７，但之後一
度上過６﹒８６７９，收盤報６﹒８７７０，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒８７徘徊。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒８６４２，較上個交易日跌７１點子，連跌三個交易日
。（ａｃ）
27/09/2018 16:54
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３０點子，報６﹒８７７０
《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局如期加息，但未有明顯提振美元指數，加上臨近國
慶長假，人民幣匯市交投相對淡靜。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４９點子，最低跌至６﹒８８１７，但之後一
度上過６﹒８６７９，收盤報６﹒８７７０，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒８７徘徊。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒８６４２，較上個交易日跌７１點子，連跌三個交易日
。（ａｃ）
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