《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行表示，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展公開市場操作
，為連續第二日暫停逆回購操作。
公開市場今日有４００億元（人民幣．下同）７天期及２００億元１４天期逆回購到期，即
今日淨回籠６００億元。
美國聯邦儲備局一如市場預期加息０﹒２５厘，並維持今年加息４次預測不變。海通證券首
席經濟學家姜超研究團隊稍早前已表示，內地經濟下行壓力仍然較大，預料跟隨加息的機會亦不
高。（ｋｌ）
27/09/2018 09:18
【人行收水】人行續停逆回購靜觀美聯儲加息，淨回籠６００億元
《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行表示，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展公開市場操作
，為連續第二日暫停逆回購操作。
公開市場今日有４００億元（人民幣．下同）７天期及２００億元１４天期逆回購到期，即
今日淨回籠６００億元。
美國聯邦儲備局一如市場預期加息０﹒２５厘，並維持今年加息４次預測不變。海通證券首
席經濟學家姜超研究團隊稍早前已表示，內地經濟下行壓力仍然較大，預料跟隨加息的機會亦不
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