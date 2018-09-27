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即市新聞

27/09/2018 12:00

【走入大灣區】優必選：冀盡快Ａ股ＩＰＯ，暫未確實上市時間

　　《經濟通通訊社記者吳祉駿２７日廣州專電》香港新聞工作者聯會９月２６－２９日組織香
港青年媒體從業員前往深圳、廣州考察參觀，以增加對內地，尤其是大灣區經濟和科技最新發展
的了解。首站就是內地人工智能（ＡＩ）兼智能人型機械人獨角獸－－優必選科技有限公司。
　　優必選首席戰略官任健昨（２６日）接受多間香港媒體訪問時表示，公司的上市計劃一直在
進行中，但暫時未有確實的上市時間，希望愈快愈好，預料會在深交所主板或創業板Ａ股上市。
　　今年５月，優必選宣布完成由騰訊（００７００）領投的８﹒２億美元融資，是公司在六年
內進行的第５次融資，據指工行、民生銀行、民生證券、中廣核等都有跟投。

＊香港並非缺乏創科人才，是缺乏氛圍＊

　　國策大力推動大灣區發展，尤其鼓勵區內香港、澳門、深圳等多地聯合發展科創企業，任健
指，公司正好利用兩地各方優勢，達至聯合發展的效果，「相比內地其他城市，香港有成熟的國
際化市場，裡面有很多外國企業，產品更容易推向海外；相反深圳這裡的流動性高，人力資源豐
厚，容易找人。」
　　面對香港的創科發展相對落後，任健認為，可能是香港過往太集中在金融及地產發展方面，
年輕人容易著眼在這些領域中取得成就的人，「這是氛圍的問題，香港地產ｒｏｌｅｍｏｄｅｌ
有李嘉誠，但說到創新的，香港沒有Ｓｔｅｖｅ　Ｊｏｂｓ、蓋茨，這或令願意投身在這行業的
人相對較少；以色列人口亦不多，但那裡的創科氛圍卻很好。」他認為，香港並非缺乏創科人才
，正如公司有個別項目一直與香港科技大學合作，香港亦有不少技術研究員為公司服務。
　　優必選成立於２０１２年，創始人為周劍，公司主要發展人工智能及人型機械人，產品包括
人形機械人Ａｌｐｈａ系列、商用服務Ｃｒｕｚｒ系列、ＳＴＥＭ教育Ｊｉｍｕ系列等，銷售地
點遍及中國、歐美、東南亞等４０多國。

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